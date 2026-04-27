TMW Empoli, incubo ad occhi aperti. Solo 10 punti nel girone di ritorno: nessuno ha fatto peggio

In una stagione dove Spezia e Bari sono fin dall'inizio al centro dell'attenzione per un rendimento ben al di sotto delle attese, in quanto oggi in lotta per salvarsi a dispetto dei sogni di gloria della scorsa estate, c'è una squadra che nel 2026 sta facendo anche peggio di loro.

Si tratta dell'Empoli, retrocesso dalla Serie A al termine dello scorso torneo, e oggi anch'esso invischiato nella bagarre salvezza. A punire, in particolar modo, i toscani è il rendimento del girone di ritorno.

Nelle 17 gare fin qui disputate, infatti, gli azzurri hanno messo a referto appena 10 punti, figli di una vittoria, sette pareggi e ben 9 sconfitte. Un bottino, questo, di sei punti inferiore rispetto a quello degli Aquilotti e di sette rispetto ai Galletti. Se, poi, dovessimo paragonarlo a quello del Pescara, fanalino di coda assoluto di tutta la prima parte di stagione, ci si renderebbe conto che la rosa oggi nelle mani di Fabio Caserta ha conquistato la metà esatta di punti rispetto al Delfino. O della Virtus Entella, oggi avanti di 2 punti nella classifica generale.

Del tutto impietoso, infine, il raffronto con le altre due squadre retrocesse lo scorso anno dalla Serie A. Il Venezia nel solo girone di ritorno ha, infatti, messo in cascina 40 punti, mentre il Monza 38.

Un abisso che spiega benissimo come dai sogni di gloria al 'Castellani' si sia passati ad un incubo ad occhi aperti.