Occasione per Neres, La Repubblica (ed. Napoli): "Sabato gioca con il Torino"

Sabato prossimo il Napoli tornerà in campo contro il Torino. Il tecnico Antonio Conte lavorerà per sostituire Politano sulla corsia con David Neres possibile sostituto. L'allenatore dei partenopei sta infatti lavorando sul brasiliano per lanciarlo e farlo crescere ulteriormente. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Napoli, occasione per Neres, sabato gioca con il Torino".
