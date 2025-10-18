Napoli, Neres: "Pronto per giocare, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Torino: "Mi sento bene, ho fatto del mio meglio in allenamento e sono pronto perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato".

Ti manca il gol?

"Naturalmente sì, è la sensazione migliore per chi gioca. Devo lavorare sul campo come so e arriverà".