Napoli, Neres: "Pronto per giocare, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"
David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Torino: "Mi sento bene, ho fatto del mio meglio in allenamento e sono pronto perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato".
Ti manca il gol?
"Naturalmente sì, è la sensazione migliore per chi gioca. Devo lavorare sul campo come so e arriverà".
