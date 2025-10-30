Il paradosso della Roma: è prima, ma su 7 giocatori offensivi solo uno è certo di restare

C'è un paradosso in casa Roma e riguarda i giocatori offensivi di Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno raccolto 21 punti in 9 partite, certificando degli evidenti miglioramenti rispetto al recente passato e candidandosi concretamente per finire tra le prime 4 della classifica. Una notizia estremamente positiva, soprattutto se si considera che al timone della squadra adesso c'è un nuovo allenatore che ha iniziato un nuovo progetto. È lecito quindi immaginare che ci siano dei calciatori che possano essere il futuro club su cui la proprietà vorrà sicuramente puntare.

Guardando all'attacco però è incredibile come solo uno sia sicuro di restare al termine della stagione e di essere fondamentale per i prossimi anni. Andando ad analizzare situazione per situazione, El Shaarawy, Pellegrini e Dybala hanno il contratto in scadenza nel 2026 e proprio ieri sera il ds Massara ha spiegato che non c'è nessuna trattativa in atto per il rinnovo degli ultimi due. Poi ci sono i casi di Bailey e Ferguson: il giamaicano ha un diritto di riscatto, che può diventare obbligo, fissato a 22 milioni di euro, mentre per far valere l'opzione di acquisto per l'irlandese ne serviranno circa 35-40.

Se per l'esterno ci può essere qualche dubbio, è quasi impossibile che i Friedkin decidano di scommettere sul centravanti proveniente dal Brighton. Baldanzi non sta trovando spazio ed è in uscita, invece Dovbyk era già stato messo sul mercato in estate e per la giusta offerta saluterà. L'unico che sta facendo la differenza e che è considerato il fulcro intorno a cui tutto può ruotare è Matias Soule, autore di 3 gol e 2 assist.

I dati

