Il pericolo numero uno per il Napoli è l'ennesimo 9 che l'Eintracht venderà a peso d'oro

Il pericolo numero uno per il Napoli che stasera a partire dalle 18.45 ospiterà l'Eintracht è l'attaccante della nazionale tedesca Jonathan Burkardt. Acquistato la scorsa estate dal club di Francoforte per 21 milioni di euro, il calciatore classe 2000 in questa stagione è subito partito fortissimo. In Bundesliga ha già realizzato sei reti in otto partite, una media di un gol ogni 90 minuti giocati. A queste vanno aggiunte le tre marcature in Champions League, la doppietta al Galatasaray e il gol all'Atletico Madrid. Il totale fa nove reti in tredici partite per un calciatore che è arrivato col compito di raccogliere un'eredità pesantissima, quella di Hugo Ekitike passato al Liverpool il 23 luglio per 95 milioni di euro.

Burkardt già oggi vale molto di più e l'impressione è che l'Eintracht proprio come fatto con tanti numeri 9 negli ultimi anni possa presto o tardi venderlo a cifre altissime. Del resto proprio da quelle latitudini sono usciti alcuni dei centravanti più costosi degli ultimi anni. Qualche mese prima di Ekitike toccò a Omar Marmoush trasferirsi al Manchester City per 75 milioni di euro diventando il calciatore egiziano più pagato di sempre.

In queste cessioni l'Eintracht Francoforte negli ultimi anni ha letteralmente fatto scuola. Nell'estate 2023 il PSG acquistò proprio dai tedeschi l'attaccante francese Randal Kolo Muani per 95 milioni di euro. Non un grande affare per i campioni d'Europa, come del resto non fece un affare il Real Madrid quando acquistò Luka Jovic per 63 milioni di euro dall'Eintracht. Nella stessa estate, Sebastian Haller fu ceduto al West Ham per cinquanta milioni di euro.

Dall'estate 2019 ad oggi il club di Francoforte ha venduto cinque centravanti per una cifra complessiva di circa 380 milioni di euro. Di media, 75 milioni di euro a calciatore. Se continua così, Burkardt si aggiungerà presto a questa lista.