Il primo gol in Serie A e col Napoli di Noa Lang: l'olandese cala il tris contro l'Atalanta
A due minuti dalla fine del primo tempo il Napoli trova la rete del 3-0 contro l'Atalanta. Dopo la doppietta di Neres, c'è gioia anche per Noa Lang, al primo gol in Serie A. Bella azione corale degli azzurri, cross di Di Lorenzo e colpo di testa vincente dell'ex PSV.
