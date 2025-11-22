Serie C, i risultati delle 17:30: tanti pareggi, vincono Pianese e Picerno

Si sono concluse le cinque sfide di Serie C iniziate alle 17:30, con risultati importanti in chiave classifica e qualche sorpresa nei finali. Nel Girone A arrivano due pareggi. La Virtus Verona e la Triestina si annullano sullo 0-0 in una gara molto tattica, mentre la Dolomiti Bellunesi rimonta l’Arzignano fino al 2-2 grazie al gol di Clemenza nel finale, che evita la sconfitta agli ospiti.

Nel Girone B termina in parità anche Ravenna–Gubbio, con botta e risposta tra Di Marco e La Mantia. Vittoria invece per la Pianese, che supera il Forlì in condizioni quasi estreme: la fitta nevicata caduta su Piancastagnaio ha reso il match complicatissimo, ma i padroni di casa hanno comunque portato a casa i tre punti.

Nel Girone C colpo grosso del Picerno, che espugna Monopoli con un netto 2-0 firmato dalla doppietta di Abreu, decisivo nel regalare agli ospiti una vittoria pesante in ottica playoff.

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Virtus Verona – Triestina 0-0

Arzignano Valchiampo – Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (DB), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' Clemenza (DB)

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Trento-Inter U23

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, AlbinoLeffe 16**, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14*, Dolomiti Bellunesi 14, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 12*, Triestina -8

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocata

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Sabato 22 novembre

Ravenna -Gubbio 1-1 1' Di Marco (G), 33' La Mantia (R)

Pianese-Forlì 3-2 32'/56' Bellini (P), 34' Bertini M. (P), 75' aut. Masetti (P), 78' Coveri (F)

Ore 20:30 - Carpi-Rimini

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Pianese 20*, Gubbio 19, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 0-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Sabato 22 novembre

Monopoli – Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23

Ore 14:30 - Catania-Latina

Ore 14:30 - Cosenza-Benevento

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 17**, Team Altamura 16, Cavese 16*, Giugliano 15, Latina 14*, Picerno 13, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11.

* una partita in meno

** due partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva