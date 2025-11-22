Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo

Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incuboTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Napoli-Atalanta 3-1

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Milinkovic-Savic 6 - Non una serata di gran lavoro. Una sola bella parata, su Scamacca. Esente da colpe sul gol.

Beukema 6 - Torna titolare, gioca per la prima volta da terzo di difesa in una linea a tre e si mostra applicato al punto giusto.

Rrahmani 5,5 - Una sola sbavatura in tutta la partita, a inizio secondo tempo, ma grave perché facendosi beffare da Scamacca l'Atalanta trova il gol. Dal 64' Juan Jesus 6 - Si becca quasi subito un giallo, ma la sua prestazione non ne risente.

Buongiorno 6,5 - Dominante nel primo tempo, si mangia gli avversari nel corpo a corpo. Nella nuova posizione (già ricoperta a Torino) ha la possibilità di sganciarsi e dare il suo contributo anche in fase offensiva.

Di Lorenzo 6,5 - Sulla carta esterno a tutta fascia, in campo a tratti pare più una mezzala d'inserimento. Non soffre dietro e confeziona l'assist per il gol di Lang.

Lobotka 6 - Difensivamente classica prova alla Lobotka, mettendosi su tutte le linee centrali di passaggio. Meno sollecitato nella fase di costruzione perché il Napoli va più in verticale.

McTominay 6,5 - Più basso, più regista e meno invasore. Ma fa bene lo stesso. Rinvigorito dal gol-Mondiale con la Scozia, dà la palla per il 2-0 di Neres e a inizio ripresa solo un grande Carnesecchi gli nega la gioia del gol. Ci mette l'esperienza nei momenti di difficoltà della sua squadra.

Gutierrez 6 - Trova il giusto equilibrio tra le due fasi, combina con i compagni in avanti e rimane solido in fase difensiva. Dal 69' Mazzocchi 5,5 - Primi minuti in campo in questa stagione. Non di alto livello, a dirla tutta: perde un paio di palloni sanguinosi.

Neres 7,5 - Se gioca a destra sa essere devastante, perché quando rientra sul mancino la porta la vede eccome. Non segnava da dieci mesi, stasera ne fa due (di corsa, di freddezza) e si prende la palma di MVP. Dal 69' Politano 6 - Più equilibratore del suo predecessore, infatti si dedica soprattutto a contenere.

Hojlund 6,5 - Conte gli fa il gesto dei muscoli e si batte la mano sul petto, indicandolo, perché è felice della sua prova. E come potrebbe essere altrimenti: vince i duelli con Hien, uno che lo scorso anno annullò Lukaku, e sigla l'assist per il primo gol di Neres. Cala nel secondo tempo, complice anche un fastidio muscolare. Dal 73' Lucca s.v.

Lang 7 - Finalmente cominciano a intravedersi le sue qualità di strappo e dribbling. E trova il primo gol in Serie A e con la maglia del Napoli. Dimostra anche di avere un buon feeling coi compagni nelle combinazioni. Dal 69' Elmas 6 - Gioca ancora da esterno offensivo e regala un paio di buone giocate.

Antonio Conte 7 - Cambia il terzo modulo della sua stagione e trova di nuovo l'abito giusto. Forse è la sua più recente conquista culturale: riesce sempre a rimodulare la sua squadra e a trovare l'assetto migliore per sopperire all'emergenza a centrocampo. Ma la notizia migliore, dopo due settimane di polemiche, è l'intensità e il ritmo dei suoi giocatori. Un aspetto che dimostra come la squadra sia con lui, lo segua e sia pronta a tutto per il suo allenatore.

ATALANTA (A cura di Marco Pieracci)
Carnesecchi 5,5 - Il Napoli chiude il primo tempo col 100% di percentuale realizzativa. Due tiri in porta, altrettanti gol presi. Il terzo se lo butta in porta da solo. Poi limita il passivo.

Djimsiti 5 - Le serpentine di Lang gli creano una certa apprensione, soffre la rapidità nello stretto del funambolo olandese. Poco aiutato da Bellanova, va in apnea se viene puntato.

Hien 5 - Hojlund gli sguscia via da tutte le parti sfruttando la velocità, ma sa anche come proteggere il pallone negandogli l’anticipo: si fa portare troppo facilmente fuori posizione.

Ahanor 4,5 - Il miglior lascito di Juric, torna nello stadio del primo gol in Serie A ma stavolta la serata è un incubo: Neres gli sfreccia davanti, tagliandogli la strada. Male sugli altri due gol. Dal 46’ Kossounou 6 - Scaraventato in campo per chiudere le falle, la mossa è efficace: alza la linea di qualche metro.

Bellanova 6 - In assenza di spazi è praticamente nullo, appena si apre un varco confeziona l’assist per Scamacca. Ma in fase difensiva lascia un po' a desiderare, è in colpevole ritardo nella diagonale su Lang.

Ederson 6 - Encomiabile nei recuperi difensivi, va in pressione tenendo alto il livello d’intensità. Nulla da eccepire sul piano della quantità, ma nella proposta non è particolarmente ispirato.

De Roon 5,5 - Al rientro dopo un paio di gare, ricompone la cerniera con Ederson ma le zone d'ombre non mancano: sbaglia l'uscita sul terzo gol, non impedisce il dominio di McTominay.

Zappacosta 5 - Cambiano gli allenatori, non lo status di titolare, ma la prima sotto la nuova gestione non è indimenticabile: spinge poco e male, Di Lorenzo fa il bello e il cattivo tempo. Dal 63’ Zalewski 6 - Discreto impatto se si parla di corsa, prova a riempire l'area di cross.

Pasalic 5 - Rilanciato sulla trequarti, in primis per disinnescare Lobotka nella fase di non possesso, ma pure per rendersi pericoloso: un tiro alto è l'unico sussulto. Dal 46’ Scamacca 7 - Cambia la partita col suo ingresso, dando peso all’attacco. Girata da attaccante doc, sfrutta il primo pallone buono.

De Ketelaere 6 - Le cose migliori le fa nella ripresa quando può partire da lontano, potendosi appoggiare su un riferimento centrale: tutte le iniziative più interessanti vedono il suo copyright. Dal 77’ Samardzic sv

Lookman 5,5 - La controfigura dell’eroe di Dublino, si trascina per il campo accendendosi soltanto a intermittenza, come le luci che vanno a ruba in questo periodo dell’anno. Dall'83 Maldini sv

Raffaele Palladino 5,5 - Per il debutto sulla panchina della Dea rinuncia al centravanti, ma la scelta iniziale non paga. Regala un tempo al Napoli, poi fa le dovute correzioni: è da lì che deve ripartire. Lavori in corso, di cose da aggiustare ce ne sono parecchie, per questo il giudizio è rimandato.

Articoli correlati
Napoli, Lang: "Grosse aspettative su di me, questo primo gol è solo l'inizio" Napoli, Lang: "Grosse aspettative su di me, questo primo gol è solo l'inizio"
Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa... Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa di Juric
De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano... De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Altre notizie Serie A
Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa... Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa di Juric
De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano... De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Atalanta, a breve Palladino in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli Live TMWAtalanta, a breve Palladino in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli
Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con l'Atalanta Live TMWNapoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con l'Atalanta
Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci" Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci"
Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta... Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo... Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
Altro che dimissioni. Conte risponde a Napoli, il Napoli risponde a Conte Altro che dimissioni. Conte risponde a Napoli, il Napoli risponde a Conte
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
5 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: peggior gara in stagione di Yildiz. Che gol di Mandragora
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Immagine top news n.2 Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
Immagine top news n.3 Altro che dimissioni. Conte risponde a Napoli, il Napoli risponde a Conte
Immagine top news n.4 Il Napoli è con Conte e cancella le polemiche: Neres-Lang, tris all'Atalanta e primo posto
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Dimissioni Conte? Situazioni strumentalizzate, siamo tranquilli"
Immagine top news n.6 Serie A, 12^ giornata LIVE: Conte col 3-4-3, Palladino col falso nueve
Immagine top news n.7 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: peggior gara in stagione di Yildiz. Che gol di Mandragora
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa di Juric
Immagine news Serie A n.2 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, a breve Palladino in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli
Immagine news Serie A n.4 Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli
Immagine news Serie B n.2 Serie B, continua la crisi per il Bari: il Frosinone passa per 3-2 al San Nicola
Immagine news Serie B n.3 Bari-Frosinone, primo tempo pirotecnico al San Nicola: 2-3 dopo 45 minuti di emozioni
Immagine news Serie B n.4 Padova-Venezia 0-2, le pagelle: Busio protagonista, Bortolussi si batte, Gomez riparte
Immagine news Serie B n.5 Serie B, colpo esterno del Venezia a Padova: decidono Busio e Yeboah
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "E' un vero peccato, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.3 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Immagine news Serie C n.4 Toscano alla vigilia di Catania-Latina: “Servono lucidità, lettura dei momenti e massimo impegno”
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Atalanta U23 di qualità impressionante, finirà nelle prime posizioni"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: tanti pareggi, vincono Pianese e Picerno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.2 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…