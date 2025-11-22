Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci"
David Neres, attaccante del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta 3-1 sull'Atalanta sbloccata da una sua doppietta: "La vittoria è veramente importante per noi, ma dobbiamo vincerne altre senza fermarci per dare continuità ai nostri risultati. Giocando più vicino alla porta per me è più facile fare gol o assist, ma mi piace giocare in ogni zona del campo".
