Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Il Napoli vince alla ripresa del campionato e manda un segnale forte al campionato. Il successo per 3-1 sull'Atalanta proietta gli uomini di Conte a quota 25, a +1 su Inter, Roma e Bologna in attesa dei risultati di domani di nerazzurri e giallorossi. L'Atalanta resta invece impantanata a 13 punti, in 13esima posizione. Questa la classifica aggiornata dopo le sfide odierne:
Napoli 25*
Inter 24
Roma 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 8*
Verona 6
Fiorentina 6*
* una partita in più
