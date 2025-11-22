Altro che dimissioni. Conte risponde a Napoli, il Napoli risponde a Conte

Che risposta del Napoli, dopo il mare di polemiche delle ultime settimane. Il successo, netto specialmente nel risultato, sull'Atalanta riporta così serenità sull'ambiente azzurro dopo i risultati al di sotto delle aspettative e la "vacanza" di Antonio Conte in concomitanza con la sosta per le Nazionali.

Un 3-1 che sistema la classifica e dà respiro al gruppo azzurro che da parte sua ha dato un'indicazione ben precisa al proprio allenatore. La squadra lo segue ancora a dispetto di qualche brusio di troppo, altrimenti non si spiegherebbe una prestazione del genere contro un'Atalanta reduce dal cambio di allenatore e quindi con le motivazioni a mille. Al Maradona però, al netto di un secondo tempo ben giocato dagli ospiti, non c'è stato niente da fare.

E anche lo stesso Conte, a leggere fra le righe, ha voluto rispondere a modo suo alle voci di questi giorni. Col campo, con una vittoria scaccia crisi che potrebbe circoscrivere l'ultimo periodo a semplice calo fisiologico. "Ci sono state tante voci, si è parlato anche di dimissioni dell'allenatore ma il mister ha lanciato un segnale di allarme per alzare l'asticella e il livello di tensione di tutti quanti e non ci vedo niente di male. Siamo sempre stati uniti, coesi e compatti, tante cose sono state strumentalizzate", aveva detto il ds Manna prima della partita. Dimissioni che, dopo la conferma del campo, sembrano solo un lontanissimo ricordo.