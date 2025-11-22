Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto

Impresa del Carpi al “Cabassi”, dove la squadra di Cassani supera il Rimini 2-1 e conquista tre punti pesantissimi che la proiettano momentaneamente al quarto posto del Girone B, a quota 24. Un successo costruito nei primi 45 minuti, ma soprattutto difeso con coraggio e organizzazione per oltre settanta minuti in inferiorità numerica.

L’avvio è di marca biancorossa: Stanzani apre le marcature nel primo tempo, seguito poco dopo dal raddoppio firmato da Sall. Una partenza sprint che indirizza il match e mette subito in salita la gara del Rimini. L’unico momento negativo della prima frazione per il Carpi arriva al 16’, quando Pitti si fa espellere lasciando i suoi in dieci. Un episodio che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della partita, ma che invece esalta la compattezza della squadra di Cassani.

Nonostante il forcing avversario, il Carpi tiene botta con ordine e spirito di sacrificio, limitando il Rimini e concedendo solo il gol che riapre momentaneamente il match, senza però mai perdere il controllo emotivo della gara. Nel finale i biancorossi stringono i denti e portano a casa una vittoria dal peso specifico enorme, sia per la classifica sia per la fiducia del gruppo.

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Virtus Verona – Triestina 0-0

Arzignano Valchiampo – Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (DB), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' Clemenza (DB)

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Trento-Inter U23

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, AlbinoLeffe 16**, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14*, Dolomiti Bellunesi 14, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 12*, Triestina -8

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocata

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Sabato 22 novembre

Ravenna -Gubbio 1-1 1' Di Marco (G), 33' La Mantia (R)

Pianese-Forlì 3-2 32'/56' Bellini (P), 34' Bertini M. (P), 75' aut. Masetti (P), 78' Coveri (F)

Carpi-Rimini 2-1

6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Carpi 23*, Pineto 22, Ternana 21, Campobasso 20, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Pianese 20*, Gubbio 19, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2*

* una partita in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 0-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Sabato 22 novembre

Monopoli – Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23

Ore 14:30 - Catania-Latina

Ore 14:30 - Cosenza-Benevento

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 17**, Team Altamura 16, Cavese 16*, Giugliano 15, Latina 14*, Picerno 13, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11.

* una partita in meno

** due partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva