Il Real Madrid è implacabile, il City (in 10) non può nulla: Doppio Vinicius e quarti conquistati

Novanta minuti intensi all’Etihad, con emozioni da entrambe le parti, ma alla fine è il Real Madrid a strappare il pass per i quarti con pieno merito, vincendo anche nella sfida di ritorno. Il Manchester City ha provato anche in 10 e riaprire la qualificazione dopo il 3-0 subito all'andata, ma i Blancos sono stati implacabili.

Il momento decisivo arriva al 20’: Vinicius scatta sul filo del fuorigioco, colpisce il palo e sull’azione successiva Bernardo Silva devia la palla col braccio. Dopo il check VAR, Turpin assegna il rigore ed espelle il portoghese. Dal dischetto, Vinicius non sbaglia come sei giorni fa e porta i Blancos sull’1-0, congelando praticamente la qualificazione. Il pari di Haaland è solo un'illusione per la squadra di Guardiola, che va a sbattere contro Lunin a inizio ripresa.

I Citizens restano coraggiosi, provano in ogni modo a passare in vantaggio, ma la superiorità numerica e tattica del Real li limita. Così, dopo tantissime occasioni da entrambe le parti, Vinicius firma il 2-1 definitivo in pieno recupero e si rende ancora protagonista di un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi del City.

La squadra di Arbeloa adesso attende ai quarti la vincente di Bayern Monaco-Atalanta, con il ritorno che sarà una formalità per i bavaresi dopo la strabordante vittoria dell'andata.