City, Guardiola: "Avremo voluto sfidare il Real 11 contro 11. L'anno prossimo torneremo"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo il ko per 2-1 contro il Real Madrid e l'eliminazione con un aggregato di 5-1: "Già l'andata era stata dura, sarebbe stato difficile 11 contro 11, avremo voluto però sfidarli così… L'azione l'abbiamo vista, è andata come è andata (l'espulsione di Bernardo Silva, ndr)".

Anche in 10 ci avete comunque provato.

"Abbiamo un gruppo di giocatori e una squadra straordinari, voglio loro un bene enorme, mi dispiace per chi non gioca, hanno fatto tutto il possibile. Abbiamo fallito opportunità incredibili per avere una chance di prendere un po' di slancio, ma ce la siamo giocata contro una delle squadre più forti. Lo sport è una sfida, che si vinca o che si perda, è finita 5-1 e dobbiamo fare le congratulazioni al Real Madrid. Avremo voluto sfidarli 11 contro 11".

Come mai ha tolto Haaland nel momento in cui cercavate di segnare?

"Non potevamo più rimontare e quindi l'ho fatto riposare per le prossime partite".

Avete acquistato tanti giocatori nuovi. Questa squadra ha bisogno di tempo?

"Non siamo lontani dall'essere una buona squadra, torneremo l'anno prossimo, torneremo e saremo forti".