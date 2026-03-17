Edoardo Bove torna al gol: "Quanto mi mancava questa sensazione"

Serata da ricordare per Edoardo Bove. Il centrocampista italiano è infatti tornato al gol da calciatore professionista, nella partita tra il suo Watford e il Wrexham. Dopo la marcatura, l’ex Roma si è lasciato andare a una esultanza liberatoria, pubblicata anche sui propri social.

Via Instagram, infatti, Bove ha scritto: “Quanto mi mancava questa sensazione”. Per il centrocampista, che il 1° dicembre 2024 si è accasciato a terra in Fiorentina-Inter, l’ultima rete era di poche settimane precedenti. Nello specifico, Bove non segnava dal 27 ottobre 2024, quando siglò il momentaneo 4-1 della Fiorentina proprio contro la Roma.

Oggi, il ritorno al gol. E i tifosi del Watford sembrano conquistati, tanto che al termine della gara gli hanno dedicato uno striscione: “Anche se lasci Roma, non sarai solo".