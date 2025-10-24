Son al Milan? Il compagno di nazionale conferma: "È possibile ma sta a lui decidere"

Son Heung-Min è uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime settimane. Il sudcoreano ha lasciato quest'estate il Tottenham dopo 10 anni, scegliendo di approdare negli Stati Uniti e vestire la maglia del Los Angeles FC. L'idea è quella di fare una operazione "alla Beckham". L'inglese infatti ha vestito la maglia rossonera nel 2009 e nel 2010 e in entrambe le occasioni da gennaio a giugno, approfittando della pausa fino a marzo della MLS. Per saperne di più la redazione di MilanNews.it ha contattato Oh Hyeon-gyu, attaccante del Genk e compagno di nazionale di Son.

Oh, si è parlato molto di un probabile prestito di Son Heung-Min al Milan. Conoscendolo e frequentandolo in nazionale, confermi questi rumours?

"Confermo, ma starà a lui decidere. Tutto è possibile".

Negli ultimi anni al Tottenham era in fase calante... Son ha ancora il livello per un campionato come la Serie A?

"La qualità ce l'ha ancora! E ciò mi fa pensare che potrebbe fare bene in un club così grande come il Milan oppure da un'altra parte. Deciderà lui se andare al Milan durante la sosta del MLS".

Come si trova negli States?

"Son mi ha detto che la vita a Los Angeles è una figata! Vorrei andarci pure io perché non ci sono mai stato. L'obiettivo ora è di giocare a Los Angeles ai prossimi mondiali".

Cosa rappresenta Son per te?

"Son è il mio idolo. Da giovane guardavo tutte le sue partite. È il nostro capitano in nazionale e mi piacerebbe molto ripercorrere le sue orme".

Si dice che in Corea del Sud è come Elvis Presley. Una vera e propria rockstar.

"Io o lui? (Oh ride, ndr). Tutti sanno chi sia e viene riconosciuto ovunque fuori e in strada. Per lui la vita in Corea del Sud non è facile".