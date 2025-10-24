Torino, contro il Genoa in campo con la terza maglia che omaggia il River Plate

In vista della partita contro il Genoa, il Torino scenderà in campo con la terza maglia che omaggia il River Plate. Ad annunciarlo il club attraverso i propri canali social.

"Un tributo - si legge nel comunicato dello stesso Torino - all’eterna amicizia con il club argentino, nata nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali".

La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. Così prosegue la nota granata: "La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: ETERNA AMISTAD. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due Club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile. Questa maglia è un ponte tra passato e presente, che resta inscalfibile nella connessione viva tra le due città".