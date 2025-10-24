Yamal provoca, al Real non la prendono bene. Confronto con Carvajal nel Clasico?

Si accende il Clasico: domenica pomeriggio la sfida fra Real Madrid e Barcellona, che dirà già tanto in merito alla lotta per il titolo. Ad accendere gli animi ulteriormente ci ha pensato l'asso blaugrana Lamine Yamal, che in una diretta streaming si è lasciato andare in una battuta poco gradita dai rivali: "Rubano, si lamentano sempre…", ha detto l'attaccante di Flick.

In casa merengue la cosa non è stata presa benissimo. Il giornalista Edu Aguirre del programma "El Chiringuito" lo ha rimproverato: "Si crede un re e osa accusare di furto un’istituzione che conta migliaia di soci, e per di più a 48 ore da una partita fondamentale. È bello rivendicare il Pallone d’Oro per lui e dire che è il migliore al mondo, ma quando oltrepassa il limite bisogna dirlo", ha commentato Aguirre.

Il Real Madrid, almeno per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla polemica. La società sembra intenzionata a cercare di rispondere sul campo, ma secondo quanto riportato da Marca, l’atmosfera nello spogliatoio madrileno è tutt’altro che tranquilla. Nessuno, infatti, ha gradito le parole di Lamine Yamal. Il quotidiano spagnolo spiega che le frasi del numero 10 blaugrana sono state accolte «con una sensazione di stanchezza e fastidio generale». All’interno del club, si pensa che Yamal abbia mancato di rispetto ai colleghi e non si comprendono le ragioni di una simile provocazione, soprattutto a ridosso del Clásico di domenica al Bernabéu. Secondo Mundo Deportivo, il capitano del Real Madrid, Dani Carvajal, avrebbe già deciso di parlare con Lamine Yamal al termine della sfida per chiarirgli direttamente il proprio punto di vista.