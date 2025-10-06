Il Sassuolo non è più dipendente da Berardi: Grosso vince anche senza il suo leader

Nonostante un inizio di campionato molto complicato, il Sassuolo è attualmente a quota 9 punti al 9° posto in classifica, al pari del Como e davanti a squadre ben più quotate come Lazio e Fiorentina. In questo avvio gli uomini di Grosso hanno segnato 8 gol e la notizia è che il capocannoniere non è Domenico Berardi, fermo a quota una rete, ma Andrea Pinamonti, che ne ha realizzate 2.

Non per forza però questo è un segnale da interpretare in modo negativo. Dopo l'infortunio al tendine d'Achille, l'esterno neroverde è rientrato più determinante di prima, dimostrando di essere ancora il leader a cui affidarsi nei momenti di difficoltà, ma in questa stagione, malgrado sia ancora troppo presto per affermarlo con certezza, l'impressione è che il Sassuolo non sia più dipendente da lui.

Analizzando i dati ci si accorge come il 31enne abbia contribuito con un gol, arrivato solo dal dischetto, e 2 assist, ma è la dimensione diversa che hanno assunto gli emiliani a dover essere evidenziata: Matic e Kone hanno garantito maggior solidità e personalità, Lauriente e Pinamonti hanno più esperienza rispetto al recente passato e sono più dentro al progetto e infine la difesa finalmente sembra essere di livello superiore. Così a Verona è arrivato un successo anche senza Berardi, out per infortunio: prima sarebbe stato considerato un evento oppure un'impresa, adesso non è più così.