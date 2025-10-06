Del Piero: "Milan da tenere in considerazione. Leao deve volerne diventare il simbolo"

Alessandro Del Piero è stato per tanti anni capitano e bandiera della Juventus, adesso invece è opinionista per Sky Sport. Dagli studi dell'emittente ha parlato del posticipo della Serie A tra i bianconeri e il Milan, terminato con il risultato di 0-0: "La squadra di Tudor guadagna un punto, il Milan ha invece buttato via una grande occasione. Poteva dare un segnale importante a se stesso e agli altri".

Ha visto il Milan superiore rispetto alla Juventus?

"Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Portare a casa vittorie così può fare la differenza. Il Milan stava meglio e ha preso due giocatori di grande presenza in mezzo al campo come Modric e Rabiot. Il Milan per me ha una squadra forte, ha giocatori importanti. È da tenere in considerazione per il campionato. Modric e Rabiot stanno togliendo responsabilità".

Leao invece è sembrato un po' fuori dal contesto. Non ha giocato con la stessa cattiveria dei suoi compagni.

"Non c'è posto migliore per fare il salto di qualità definitivo perché al Milan c'è Allegri. Ha giocato mezz'ora ma ha comunque avuto tre occasioni da gol. Poi è stato fuori 40 giorni per infortunio. Deve voler diventare il simbolo del Milan".