Aveva ragione Conte: in attesa di Lukaku, Hojlund è il miglior 9 per questo Napoli

Ci ha messo pochissimo ad entrare nei meccanismi del Napoli, Rasmus Hojlund. L'attaccante è arrivato in azzurro nelle ultime ore di trattative dal Manchester United, con Aurelio De Laurentiis che dopo settimane di trattative si è convinto a dare il via libera all'investimento da circa 50 milioni complessivi per portare in rosa quello che a tutti gli effetti sarebbe diventato numericamente il terzo centravanti di ruolo, insieme a Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, altro investimento top dell'estate.

Pronti via il danese è subito stato schierato titolare contro la Fiorentina e le risposte sono state decisamente incoraggianti. Da lì in poi, un crescendo. "Al Manchester United non aveva un ruolo principale, era stato messo in disparte. Ha 22 anni, ha margini di crescita importanti. Deve lavorare perché ha la possibilità di diventare un crack come attaccante e lo sta dimostrando", ha spiegato Antonio Conte dopo il successo sul Genoa.

E proprio il tecnico è stato uno dei primi sponsor del classe 2003, dal momento in cui si era fermato Big Rom. La rete contro la Fiorentina ha fatto capire come possa "copiare" il belga partendo in campo aperto e arrivando fino alla rete. Quella di ieri col Genoa lo ha inquadrato nella posizione di attaccante da area di rigore. La doppietta con lo Sporting ha dato risposte importanti sul suo essere decisivo anche in campo internazionale. Tutto quello che serve al Napoli, in attesa del ritorno in campo di Lukaku che inevitabilmente gli toglierà qualche minuto.