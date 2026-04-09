Il tifoso rossonero Giovanardi: "Sogno che arrivino gli arabi e ci portino Guardiola, più Maldini"

Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e grande tifoso milanista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport svelando il sogno per il futuro rossonero. Queste le sue dichiarazioni: "Sogno che arrivino gli arabi e ci portino Guardiola con il ritorno di Maldini. Ma per adesso può essere soltanto un sogno, appunto. Allegri? Mi è simpatico in quanto livornese, come Piero Ciampi, Nada, Bobo Rondelli. Per carità, meglio di Fonseca e Conceiçao, però non è il massimo per chi ha gioito con Sacchi, Capelli e Ancelotti".

Giovanardi ha anche raccontato quali sono i suoi giocatori rossoneri preferiti del passato e del presente: "Van Basten, il più grande in assoluto. Poi Maldini, Baresi, Shevchenko e Kaká. Chi mi piace del Milan attuale? Modric, chiaramente. Rabiot, che è andato al di là delle mie speranze, Maignan. E poi spero sempre che Leao dimostri finalmente chi è, ma rimane incostante e non è più un ragazzino", la sua risposta.