Torino, la protesta continua: stadio semivuoto col Verona. Gli ultras rientreranno nel derby

Un mese dopo l’ultima gara interna, il Torino torna a giocare davanti al proprio pubblico. Sabato contro il Verona, però, l’atmosfera al Grande Torino rischia di essere ancora una volta surreale, nonostante una situazione di classifica decisamente più serena. Il successo sul Parma aveva rilanciato i granata, poi sono arrivati la trasferta di San Siro, la pausa per le nazionali e il pari di Pisa che ha consolidato il margine sulla zona retrocessione: oggi il vantaggio sul terzultimo posto è di nove punti. Numeri che raccontano una squadra più tranquilla, ma che non bastano a riaccendere l’entusiasmo sugli spalti.



La protesta degli ultras prosegue senza sosta. Le curve Maratona e Primavera - scrive Tuttosport - hanno confermato lo sciopero del tifo e torneranno solo in occasione del derby dell’ultima giornata. Una posizione chiara, che non riguarda la squadra ma la contestazione alla gestione di Urbano Cairo, ormai avanti da tempo e acuitasi negli ultimi mesi. Resta da capire quale sarà la risposta del resto della tifoseria. Nelle precedenti gare interne, lo stadio si è presentato spesso semivuoto, con presenze attorno alle 5.000 unità, segnale evidente di un malcontento diffuso.

Il rischio è che anche contro Verona, Inter e Sassuolo lo scenario si ripeta. Contro i nerazzurri, addirittura, si teme una forte presenza ospite. Per questo il club ha lanciato promozioni sui biglietti, nel tentativo di riempire almeno in parte l’impianto. L’unica certezza, al momento, è il derby: lì la Maratona tornerà. Prima, però, il silenzio continuerà a fare rumore.