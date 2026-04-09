TMW Serie C, la giostra del gol. Girone B: il duello infinito Arezzo-Ascoli. Pontedera maglia nera

Il Girone B di Serie C è il raggruppamento con la media gol più bassa dei tre: 713 reti in 315 partite, pari a 2,26 a incontro. Un numero condizionato anche dall'anomalia strutturale più clamorosa della stagione: il Rimini escluso dal campionato. Un buco nella griglia che ha costretto il girone a ridisegnare i propri equilibri in corsa.

Il duello perfetto: Arezzo e Ascoli

La sfida per la promozione diretta ha prodotto una coincidenza statistica quasi impossibile: Arezzo e Ascoli si trovano appaiate a 71 punti in 33 partite, con identico numero di gol subiti: 22. La stessa difesa, lo stesso rendimento complessivo. L'unico elemento che le distingue è il numero di reti segnate: Ascoli 59, Arezzo 55. Un duello che si prolungherà fino all'ultima giornata e che i numeri non riescono a separare.

Il Pontedera, croce e delizia

Il dato più sconfortante del Girone B appartiene al Pontedera: 57 gol subiti (la peggior difesa del raggruppamento) e 26 gol segnati (il peggior attacco). Una doppia maglia nera che racconta una stagione di sofferenza totale, con i toscani fermi a 20 punti. La media di 0,79 reti segnate a partita è tra le più basse di tutta la Serie C.

Torres e la filosofia del pareggio

Come il Novara nel Girone A, anche il Torres ha vissuto una stagione dominata dai risultati di parità: 16 pareggi in 33 partite, quasi il 48% degli incontri concluso sull'1-1 o simili. Una tendenza che ha fruttato appena 34 punti, tenendo la squadra sarda in una terra di mezzo complicata.

La doppia sfida da 6 gol: Sambenedettese-Juventus Next Gen

La singolarità più curiosa del girone riguarda il doppio confronto tra Sambenedettese e Juventus Next Gen: le due squadre si sono sfidate producendo lo stesso totale di reti in entrambe le occasioni. L'andata si è conclusa 4-2 per la Sambenedettese, il ritorno 2-4 per la Juventus Next Gen. Sei reti in entrambi i casi, ma con protagoniste e vincitori invertiti.

Le penalizzazioni e il nodo Rimini

Il Girone B è anche quello con il maggior numero di posizioni di classifica condizionate da provvedimenti disciplinari. Il Campobasso ha subito una penalizzazione di -2 punti, la Ternana di -5. Tre squadre — Ravenna, Livorno e Sambenedettese — risultano attualmente con una gara in più in classifica, legata alla gestione delle partite contro il Rimini prima dell'esclusione. Un quadro normativo che ha reso questo girone il più frammentato dal punto di vista regolamentare.

I grandi risultati

Ascoli-Pontedera 5-0 alla nona giornata e Arezzo-Campobasso 5-1 alla dodicesima sono i risultati più pesanti del girone. Notevole anche il Pianese-Ascoli 4-2 alla prima giornata di ritorno, che aveva illuso sulla fragilità bianconera, e il roboante Perugia-Forlì 4-0 alla diciottesima.