TMW Serie C, la giostra del gol. Girone C: Benevento da record, Catania muro. Buio a Foggia

Il Girone C è, senza discussioni, il raggruppamento più spettacolare della Serie C 2025/2026: 865 reti in 350 partite, una media di 2,47 gol a incontro, la più alta tra i tre gironi e un numero che racconta un campionato vissuto costantemente in attacco. Grandi risultati fin dalla prima giornata, due maxi-penalizzazioni e una coppia di squadre che sul piano tecnico ha dominato in modo netto.

Benevento, il miglior attacco di tutta la Serie C

Con 71 gol segnati in 35 partite, il Benevento detiene il primato offensivo assoluto dell'intera Serie C 2025/2026, davanti all'Ascoli del Girone B (59) e alla Cosenza (55). La media di 2,03 reti a partita in fase offensiva è straordinaria per la terza serie italiana. Ma i giallorossi si distinguono anche per la tenuta difensiva: 24 gol subiti e una differenza reti di +47, la migliore dei tre gironi. I numeri di una squadra che ha dominato il Girone C da capolista assoluta.

Catania, la miglior difesa di tutta la Serie C

All'opposto della classifica dei gol subiti si trova il Catania: 21 gol incassati in 35 partite, pari a 0,60 a gara. È la difesa più impermeabile non solo del Girone C ma dell'intera Serie C, meglio persino di Union Brescia (23) e Vicenza (24) nel Girone A. Con 52 reti segnate, il Catania costruisce un profilo di squadra completa, seconda solo al Benevento.

Due 6-0 nelle prime due giornate

Il Girone C si è aperto con una sequenza di risultati che ne ha subito definito il carattere. Alla prima giornata Catania-Foggia 6-0, alla seconda Trapani-Latina 6-0: due goleade nei primi 180' di campionato. Un segnale che il raggruppamento meridionale avrebbe vissuto in modo molto diverso dai colleghi del nord.

Le maxi-penalizzazioni: Trapani e Siracusa

Il girone porta anche il peso delle sanzioni più pesanti dell'intera Serie C. Il Trapani ha subito -25 punti, la penalizzazione più alta tra i tre gironi — che lo proietta dall'eventuale zona playoff a quota 23, nonostante 13 vittorie, 9 pareggi e un attacco da 44 gol. Il Siracusa ha incassato -11 punti, scivolando anch'esso a 23 in classifica. Due squadre tecnicamente competitive ma azzoppate dai provvedimenti disciplinari.

Il Foggia, il peggior attacco del girone

Con sole 26 reti segnate in 35 partite — 0,74 di media — il Foggia vanta il peggior rendimento offensivo del Girone C e uno dei più bassi dell'intera Serie C. Il dato fa il paio con i 55 gol subiti, quarto peggior risultato difensivo del raggruppamento, per un saldo complessivo di -29 e appena 26 punti.

I grandi risultati

Oltre ai due 6-0 d'apertura, il girone ha prodotto Atalanta U23-Casarano 6-2 e Atalanta U23-Picerno 6-2: quattro gare da otto reti. Notevoli anche il Benevento-Trapani 5-0 nel ritorno della settima giornata, il Benevento-Salernitana 5-1 alla sedicesima e il sorprendente Salernitana-Potenza 2-5 nel ritorno della quindicesima, uno dei pochissimi risultati con cinque gol per la squadra ospite in tutta la stagione.