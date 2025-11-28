Il tifoso Tommaso Paradiso: "Chi comprerebbe la Lazio se Lotito dovesse lasciare?"
Non solo musica, ma anche un po' di calcio. Nel corso dell'intervista concessa a Radio Deejay in seguito all'uscita del suo nuovo album "Casa Paradiso", il cantautore Tommaso Paradiso, noto tifoso bianconceleste, ha parlato della Lazio e soprattutto su un eventuale futuro del club:
"Chi comprerebbe la Lazio se Lotito dovesse lasciare? Io dico una cosa - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, con tutto il rispetto, leggermente minori della Lazio. Si vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente pronto a comprarla?".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
