Rimini, adesso è finita: la FIGC annuncia la revoca l'affiliazione. Decadono i tesseramenti
Ora è finita sul serio. La Federcalcio ha annunciato, attraverso un comunicato, la revoca dell'affiliazione del Rimini, messo in liquidazione. Adesso tutti i giocatori tesserati alla società romagnola saranno svincolati:
"Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società".
