Triestina, a rischio la panchina di Tesser? La Pro Patria fu già infausta per Curioni...

Una settimana non semplice quella che ha vissuto la Triestina, e che culminerà con il match di stasera che vedrà gli alabardati impegnati contro la Pro Patria (CLICCA QUI per il programma completo del turno); un confronto, quello contro la formazione bustocca, che potrebbe anche dire di più sul futuro di mister Attilio Tesser, tornato in alla guida dei giuliani lo scorso 24 ottobre. Senza però grossi risultati, due punti e altrettanti gol, che non collimano bene con il percorso antecedente della squadra, che con Geppino Marino era riuscita ad ammortizzare la forte penalità di 23 punti.

L'esonero del trainer è stato inspiegabile, ma niente esclude un suo possibile ritorno, perché appunto la panchina di Tesser non è salda, e nonostante non sia stato esonerato come sembrava a inizio settimana, il futuro è da scrivere.

Con una piccola curiosità, per la quale sono concessi tutti gli scongiuri del caso. Esattamente una settimana fa, l'allora tecnico della Pergolettese, mister Giacomo Curioni, si giocava il suo futuro sulla panchina dei lombardi, e l'avversario era proprio la Pro Patria: vittoria bustocca, e Curioni esonerato il giorno dopo, con Mario Tacchinardi promosso dalla Primavera e poi confermato. E come si dice, la prudenza non è mai troppa...