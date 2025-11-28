Al via la 16ª giornata del campionato di Serie C. Fari puntati su Rimini-Torres a rischio rinvio
Con la serata odierna si aprirà la 16ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi nella serata di lunedì, con interessanti match in chiave promozione che riguardano maggiormente il Girone A e il C, con - rispettivamente - le sfide tra Cittadella e Union Brescia e quella tra Benevento e Salernitana. Nonostante le premesse per una grande giornata di calcio, i fari son stati tutti catalizzati sul Rimini, a rischio esclusione dal torneo: la gara contro la Torres sarà quasi sicuramente rinviata, ma si attende il comunicato ufficiale.
Di seguito, il programma completo del turno:
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Ore 20:30 - Triestina-Pro Patria
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Lumezzane-Novara
Ore 14:30 - Renate-Arzignano Valchiampo
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Virtus Verona
Ore 14:30 - Pergolettese-Albinoleffe
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia
Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8
* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Forlì Bra
Ore 14:30 - Gubbio Livorno
Ore 17:30 - Pineto Ravenna
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 12:30 - Rimini-Torres
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Gubbio 20, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Juventus Next Gen 18, Sambenedettese 17, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -5
N.B. - Rimini penalizzato di 16 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Ore 14:30 - Picerno-Catania
Ore 14:30 - Casertana-Cavese
Ore 17:30 - Crotone-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Sorrento
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana
Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11
* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
