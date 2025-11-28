Serie B, al via quest'oggi la 14ª giornata. Domenica l'inatteso scontro salvezza Spezia-Samp
Con la serata odierna, in questo ultimo weekend del mese di novembre, si alza il sipario sulla 14ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà come di consueto nel pomeriggio di domenica, con gli ultimi due match in programma. A far da apripista a questo turno, la sfida dell' 'Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove i padroni di casa del Cesena affronteranno il Modena, che avrà l'occasione di metter pressione alla capolista Monza, in campo tra due giorni. Cresce poi l'attesa per il "nuovo" Bari impegnato sul campo dell'Empoli, formazione che sembra rivitalizzata dalla cura Dionisi, ma anche per l'inatteso scontro salvezza tra Spezia e Samp.
Intanto, riportiamo quello che è il programma completo del turno:
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Ore 20.30 Cesena-Modena
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17*
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in meno
