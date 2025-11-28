Serie B, Cesena-Modena: derby d'alta quota nell'anticipo della 14a giornata
La 14a giornata di Serie BKT si apre con il big match del Dino Manuzzi tra i padroni di casa del Cesena di Michele Mignani e il Modena di Andrea Sottil, in un derby emiliano dal sapore di alta quota considerando che si sfidano rispettivamente la quarta e la seconda forza di questo campionato.
COME ARRIVA IL CESENA
Il Cesena arriva al derby di questa sera dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Monza, piuttosto scontata considerando il percorso dei brianzoli in campionato fino a questo momento. La formazione di Mignani sta comunque attraversando un periodo piuttosto positivo, come confermano le 4 vittorie nelle ultime 6 di Serie B. Il Manuzzi è poi una sorta di fortezza per il Cavalluccio, che in stagione ci ha perso solo in un'occasione, nel derby dello scorso 4 ottobre contro la Reggiana.
COME ARRIVA IL MODENA
Nonostante 9 risultati utili nelle ultime 10 di Serie B, il Modena deve riprendere quella marcia inarrestabile che si è interrotta nel derby contro la Reggiana. Dalla sconfitta contro i granata la formazione di Sottil ha sì vinto contro la Juve Stabia, ma ha collezionato due pareggi consecutivi contro Frosinone e Sudtirol che le hanno fatto perdere la testa della classifica a favore del Monza.
