Maiello: "Ho fatto la scelta giusta scegliendo Casarano: allenatore preparato e società seria"
Tra le sorprese di questa stagione di Serie C, al netto delle problematiche che arriveranno con la questione Rimini, c'è il Casarano nel Girone C, che da neo promossa sta facendo faville, con anche un ottima posizione di classifica.
Rosa comunque di spessore, quella dei rossoblù, che annoverano anche elementi di altissimo livello come a esempio il centrocampista classe 1991 Raffaele Maiello. Che, in una lunga intervista al sito pianetaserieb.com, ha parlato così della sua esperienza in Puglia: "Mi sto trovando davvero bene qui a Casarano, secondo me ho fatto la scelta giusta. Ho trovato una società seria, mi diverto, la squadra gioca bene ed è guidata da un allenatore davvero preparato. Speriamo di continuare così”.
E con la sfida al Potenza ormai alle porte, si giocherà domenica sera con fischio di inizio fissato alle ore 20:30, guardiamo la prima citata classifica, che offre un quadro più completo della situazione:
Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11
* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
