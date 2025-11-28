Insigne aspetta solo la Lazio, che però cincischia: Sarri insiste, la volontà di Lotito

Mentre la Lazio porta avanti fitte conversazioni con il Torino per il possibile scambio di prestiti Ilic-Noslin, Maurizio Sarri vuole un vice Zaccagni e tutte le speranze sono rivolte all'ingaggio di Lorenzo Insigne. L'esterno offensivo italiano, 34enne reduce da tre stagioni di MLS all'FC Toronto, ha lasciato da svincolato ed è tornato in Europa. E aspetterebbe solo l'occasione giusta per tornare a giocare in Serie A.

Cosa filtra sull'affare

Lo storico ex capitano del Napoli, dove ha trascorso quasi tutta la sua carriera cominciata fin dalle giovanili del club partenopeo, si allena da solo da mesi e attenderebbe solo il semaforo verde da Claudio Lotito per sbarcare a Roma, sponda Lazio. Sarri ha dato il suo consenso da luglio, eppure la società indugia, ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport alla fine il patron biancoceleste esaudirà il desiderio di Maurizio Sarri.

Fronte uscite

Come detto, Noslin è in uscita, al pari di Belahyane, ma anche l'ex Verona Dele-Bashiru rischia di dire addio alla Lazio. Nuno Tavares è più fuori che dentro, il club sembra solamente in attesa dell'arrivo di offerte per il portoghese, ormai scalzato da Luca Pellegrini. Con le valigie già pronte e stufo di rimanere nell'ombra di Provedel anche Christos Mandas: senza minuti in campo il cartellino si è svalutato e sono ipotizzabili proposte da 7-8 milioni, mentre c’è stato un sondaggio del Parma dopo l'infortunio di Suzuki, stando al quotidiano romano. Ma la volontà di Lotito è di chiudere il trasferimento a titolo definitivo, comunque.