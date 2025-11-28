Jeda avverte il Cagliari: "La Juve può fare gol in qualsiasi momento ma può anche subirlo"

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, Jeda ha presentato il match di domani sera contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Il Cagliari dovrà scendere in campo sereno e con la mente sgombra, senza pensare ossessivamente al risultato e all’avversario che avrà davanti. Questa Juve di Spalletti può fare gol in qualsiasi momento, ma lo può anche subire: in fase difensiva ha tante lacune, anche se possiede delle notevoli qualità dalla cintola in su.

In linea generale, quando le cose non le girano per il verso giusto fa una gran fatica ad andare a prendersi i tre punti. Insomma, non riesce a ‘rovesciare’ le sfide e a portarle dalla propria parte. Io ho visto la gara persa con il Como, in cui la Juve ha subito per novanta minuti il gioco dei lariani senza mostrare mai un minimo segno di reazione.

Ecco, il Cagliari dovrà approcciare il match a viso aperto, proprio come ha fatto il Como di Cesc Fabregas. Anche perché se ti limiti alla sola fase difensiva prima o poi le qualità dei grandi giocatori vengono fuori. Secondo me l’undici di Pisacane ha le carte in regola per sfatare nuovamente il tabù Juve e tornare a esaltare il popolo sardo: dopo tutti questi anni, d’altronde, sarebbe anche ora".