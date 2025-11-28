Cagliari, Palestra: "Qua l'ambiente giusto per me. Juventus? Ci faremo trovare pronti"

Marco Palestra si prepara alla sfida contro la Juventus. Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, il Cagliari è chiamato alla trasferta molto difficile sul campo dei bianconeri di Luciano Spalletti sabato sera. Appuntamento alle 18 all'Allianz Stadium per la truppa di Pisacane. Il difensore rossoblò ha parlato così ai microfoni di Videolina a margine di un Meet & Greet con i tifosi a Sestu partendo dalla sua stagione:

"Diciamo che ho iniziato bene - evidenziano i colleghi di TuttoCagliari.net - sentivo che potevo fare bene qua perché ho capito da subito che Cagliari sarebbe stato l'ambiente giusto per me. So che posso fare ancora meglio, come tutti, perché per migliorare non c'è mai limite. Spero di continuare così, alzando ancora di più il livello.

Sicuramente adesso ci aspettano partite importanti, partendo già da sabato con la Juventus che sarà una grandissima partita. Noi la stiamo preparando molto bene, abbiamo fatto una settimana molto intensa di allenamento, siamo molto concentrati e sicuramente ci faremo trovare pronti. Sapremo che magari ci potranno essere delle difficoltà - ha concluso - ma noi siamo pronti a tutto perché comunque l'impegno e l'unità del gruppo c'è sempre e sappiamo che può fare la differenza in queste partite".