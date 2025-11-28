TMW Anderlecht e Basilea su Zanaboni del Casarano. È arrivato svincolato in estate

Tre gol fra campionato e coppa, alla sua prima stagione tra i professionisti. Emanuele Zanaboni, dopo non essere stato riscattato dal Monza, sta facendo bene al Casarano. Il suo approdo è arrivato a parametro zero dopo la retrocessione della Pro Patria in Serie D, nella scorsa stagione, annullando il proprio contratto da professionista. Tredici gol nello scorso anno in Primavera, Zanaboni si è trovato quindi costretto a trovarsi un'altra squadra.

Ora però ci sono diversi interessamenti anche da club di nazionalità diverse. In particolare Basilea e Anderlecht, sempre alla ricerca di giovani, hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane, con vista mercato di gennaio. Sarebbe comunque una plusvalenza per il club salentino.

Nelle settimane scorse Zanaboni aveva parlato proprio di quello che può essere il suo scopo in questa annata. "Mi sto trovando benissimo, società, compagni, ambiente, tifosi, c’è un’atmosfera avvolgente e stimolante per continuare a fare bene. Il mio obiettivo in questo momento è quello di ritagliarmi più spazio possibile, per cui quando ho la possibilità di scendere in campo spero di fare bene e ripagare il mister della fiducia concessami, segnando ma non solo, perché è importante svolgere al meglio il lavoro che lo stesso mister ci indica di fare tatticamente e di movimento sul rettangolo di gioco".