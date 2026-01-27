Il Torino insiste per Ranieri: pronta un'offerta da 5 milioni di euro più bonus. Il punto
Luca Ranieri può lasciare la Fiorentina già a gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW, il Torino sta insistendo per il difensore di proprietà del club viola e ha preparato un'offerta da 5 milioni di euro più bonus per convincere i toscani a lasciarlo partire. La richiesta però è di 10 milioni, con una differenza che non appare incolmabile. La sensazione è che a 8 si possa chiudere.
Ranieri era il capitano della Fiorentina a inizio stagione, ma poi Vanoli gli ha tolto la fascia e lo ha impiegato sempre meno dal primo minuto. Un qualcosa che al classe '99 non è piaciuto, soprattutto dopo tutto quello che ha dato alla squadra nelle scorse stagioni. In carriera vanta 139 presenze e 10 gol con i gigliati, 29 partite con il Foggia, 29 incontri con la SPAL, 27 sfide e una rete con la Salernitana e 10 match con l'Ascoli.
