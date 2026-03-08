Come fa la Fiorentina a pensare alla Conference? Ranieri: "Per me è molto semplice"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Parma: "Da inizio stagione sappiamo che è questa qua, oggi abbiamo fatto anche una buona partita, sfidavamo un Parma che nelle ultime partite aveva fatto grandi risultati. C'è un po' di delusione nello spogliatoio, ma dobbiamo pensare che non siamo la Fiorentina degli altri anni, ma che deve salvarsi. E muovere la classifica con un punto fa bene".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Udine è stata una bruttissima partita e dopo ci siamo parlati, come è successo parecchie volte quest'anno. Partite come quella non devono più esserci, oggi al di là del risultato siamo stati squadra per 90 minuti".

Oggi più che la fase difensiva, è sembrata mancare qualità nella costruzione e nella rifinitura.

"Abbiamo difeso veramente bene, ci sono mancati gli ultimi 20 metri. Abbiamo tempo per allenarci ancora, anche se giovedì c'è un'altra partita importante in Conference. Poi la Cremonese, che sarà fondamentale".

Come si fa in una stagione così a pensare anche alla Conference?

"Per me è molto semplice, siamo atleti e professionisti, possiamo giocare tranquillamente ogni tre giorni, abbiamo tutto a disposizione per recuperare al meglio e prepararci per le prossime partite".