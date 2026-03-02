Fiorentina, Ranieri: "Ho passato un periodo difficile, ma se non molli verrai sempre premiato"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro l'Udinese: "È una bella opportunità quella di oggi, ma siamo consapevoli che giocheremo contro una squadra forte in un campo difficile. Ci siamo allenati forte dopo il passo falso in Conference, non vediamo l'ora di giocare per far vedere cosa abbiamo preparato in settimana".

Ha passato un periodo difficile per lei, nel quale ha perso la titolarità e la fascia da capitano. Che momento è stato?

"Difficile, ma se tu lavori, dimostri e non molli mai verrai sempre premiato. Io l'ho fatto e adesso mi sono tolto qualche soddisfazione, però il campionato è lungo, l'obiettivo della squadra è raggiungere la salvezza".