Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 30esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
27ª GIORNATA
27/02/2026 Venerdì 20.45 Parma - Cagliari 1-1
28/02/2026 Sabato 15.00 Como - Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona - Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino - Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma - Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa - Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Fiorentina DAZN/SKY
28ª GIORNATA
06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Torino DAZN
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
29ª GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN
30ª GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN