Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:58Serie A
Alessio Alaimo

JUVE, CHIELLINI SU SPALLETTI: “NON VEDO NESSUN ALTRO SULLA NOSTRA PANCHINA”. A ROMA MASSARA FA IL PUNTO SUI RINNOVI E TARE ASSICURA: “L’ANNO PROSSIMO IL MILAN DOVRÀ ESSERE COMPETITIVO” -

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 27^ giornata di Serie A.
“Per sempre sì con Spalletti? I per sempre quanto durano? Lo step di oggi è la partita, poi avremo tempo di metterci a sedere con Luciano. Non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus”.   Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 27^ giornata di Serie A. "Siamo contatto con tutti gli agenti dei giocatori e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi, stiamo pensando al finale di stagione e sappiamo di contare su ragazzi che hanno la testa sulla squadra. Cristante e Mancini? Stiamo parlando scadono nel 2027 e sono situazioni che stanno avanzando".

Igli Tare è concentrato sul presente. Con uno sguardo al futuro. Il direttore sportivo del Milan, nel corso dell'intervista concessa a DAZN prima della gara contro la Cremonese ha parlato anche della prossima finestra di calciomercato: "Si fa un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. La prossima sarà una stagione diversa, con partite in più, e siamo consapevoli che il Milan dovrà essere competitivo".

E proprio oggi il direttore sportivo del Corinthians Marcelo Paz ha dichiarato su André, probabile prossimo nuovo acquisto dei rossoneri: "C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui".

Dusan Vlahovic ha un futuro lontano dalla Juventus? Non è detta l'ultima parola. Perché dopo il rinnovo di Kenan Yildiz - a 7 milioni di euro a stagione più 6 milioni di bonus - si è sdoganata la possibilità di inserire un premio alla firma, magari non alto come quello di Jonathan David, ma comunque cospicuo. La Juve farà un tentativo per cercare di trovare l'accordo per il serbo, magari con una proposta sotto i10 milioni per la firma, salvo poi gravitare intorno ai 7, per non settare standard da raggiungere per altri giocatori.

Sarebbe un bel regalo per Luciano Spalletti, che è contento delle prestazioni del serbo. Certo, bisognerà capire se il tecnico rimarrà nonostante la classifica, così come Comolli. Vlahovic però non ha grandi offerte sul piatto, oltre agli interessamenti di Milan e Barcellona.

Giorgio Chiellini, nei giorni scorsi, ha parlato proprio dell'assenza del serbo in un momento cruciale della stagione e sulla situazione che si potrebbe sviluppare nelle prossime settimane. "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic, che dovrebbe rientrare dopo Roma e anche quello sarà un valore aggiunto per il finale. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio e ha questi colori dentro. Vedremo a tempo debito se ci sono le condizioni per proseguire insieme".

ONANA PUÒ TORNARE AL MANCHESTER UNITED. MANCHESTER CITY, L’ADDIO DI BERNARDO SILVA -  Questa estate, André Onana, portiere camerunese di 29 anni, è approdato in prestito al Trabzonspor proveniente dal Manchester United. In Turchia ha collezionato 20 presenze tra tutte le competizioni, subendo 30 gol e mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni, alternando prestazioni convincenti ad altre più opache.

Secondo quanto riportato da The Guardian, il portiere non intende proseguire la sua avventura in Turchia e sarebbe deciso a fare ritorno a Old Trafford al termine del prestito, puntando a un ruolo più importante nella rosa guidata da Erik ten Hag, dove aveva già militato prima della cessione.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile approdo in Italia, con l’Inter interessata a ingaggiarlo come potenziale erede di Yann Sommer, ma l’ipotesi sembra oggi accantonata a favore di un ritorno in Premier League, considerando che i nerazzurri sembrano orientati su un profilo italiano come Guglielmo Vicario.

Onana ha vissuto una stagione di adattamento nella Süper Lig, confrontandosi con il ritmo di gioco turco e la pressione di giocare in un club di alto livello europeo. Ora il portiere punta a consolidarsi nel Manchester United, sperando di ritrovare continuità e di giocarsi il posto da titolare, rilanciando la propria carriera al massimo livello.

Il Manchester City, a fine anno, saluterà uno dei suoi più grandi simboli di questi anni. Si tratta di Bernardo Silva, con il contratto in scadenza a giugno e per il quale non sembrano esserci prospettive di rinnovo. “Il giorno in cui alla fine me ne andrò, vi assicuro che continuerò sempre a sostenere questa squadra“, ha dichiarato il portoghese al magazine del club.

“Sento di essere diventato parte integrante di questo club e anche un tifoso di questa squadra di calcio, non solo un giocatore - prosegue -. Dopo tutti questi anni, poter indossare la fascia di capitano è ovviamente un grande onore. Ho trascorso anni e anni della mia vita qui, no? Nove anni, e questo è il luogo dove ho iniziato la mia relazione con mia moglie, questo è il luogo dove ho avuto la mia prima figlia, quindi è diventato una parte importante della mia vita“.

In chiusura: “Penso che anche quando avrò 60 anni o giù di lì, ricorderò sempre questa città come un periodo molto, molto felice della mia vita, e non solo della mia vita, ma anche di quella di mia moglie e di mia figlia. Lei è nata in Portogallo, ma quando aveva un mese è venuta a Manchester. Sta crescendo qui”.

Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
