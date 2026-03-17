Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può gestire

Il primo tempo di Sporting-Bodø/Glimt è stato un vero assedio dei padroni di casa, determinati a riaprire subito la sfida dopo il pesante 3-0 subito all’andata. L’avvio è letteralmente travolgente: già al 3’ Trincão riceve un cross di Araujo e da due passi spreca clamorosamente il vantaggio, con Rui Borges in panchina che si dispera. Solo un minuto dopo, nuova occasione per Trincão su palla profonda di Catamo: il trequartista tenta il pallonetto anticipando il portiere, ma la mira è sbagliata.

Lo Sporting schiaccia subito il Bodø con ritmo altissimo, pressing asfissiante e recuperi palla nella metà campo avversaria. I norvegesi, presi in contropiede, faticano a uscire e mostrano grandi difficoltà nel gestire l’intensità dei lusitani. Al 10’ Suarez va vicinissimo al gol, ma il portiere blocca in due tempi; al 13’ Araujo cerca Pote con una torre che il compagno non riesce a finalizzare a porta spalancata.

Solo un breve intermezzo norvegese intorno al 15’ - Høgh sbaglia il diagonale e Evjen non concretizza una promettente ripartenza - prima che lo Sporting riprenda il totale controllo. La pressione paga al 34’, quando Inácio sfrutta di testa un angolo di Catamo e sblocca finalmente il match: 1-0 meritato e sospirato, con la squadra di casa che continua a spingere mentre il Bodø è completamente schiacciato. Proprio nel finale, però, gli ospiti potrebbero pareggiare con un episodio incredibile: al 43’ Bjortuft di testa colpisce la traversa, la palla si impenna e rimbalza nuovamente sulla traversa.