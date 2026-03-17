Sporting meraviglioso, il Bodo crolla: 3-0 e sfida portata ai tempi supplementari

Una serata sin qui memorabile, destinata a rimanere negli annali dello Sporting CP. Dopo il pesante 3-0 subito all’andata in Norvegia, la squadra di Rui Borges scende in campo con la determinazione di chi sa che ogni attimo può essere decisivo e porta la qualificazione ai supplementari. Il primo tempo è un assedio: ritmo altissimo, pressing costante e una voglia di rimonta che trasforma lo stadio in un autentico fortino. Il Bodø/Glimt, sorpreso e costretto a rincorrere, fatica come non mai a contenere l’intensità dei padroni di casa, che arrivano ripetutamente vicino al gol senza mai concedere un respiro agli avversari. L’episodio che sblocca la partita arriva a metà tempo, con Inácio che di testa realizza l’1-0: finalmente la rete che accende la speranza e scuote lo Sporting, mentre il Bodø sembra sempre più in difficoltà.

Il secondo tempo prosegue con la stessa intensità. Il Bodø prova a reagire, ma la squadra di Rui Borges non abbassa mai il livello della spinta, cercando la rimonta impossibile con grande coraggio e organizzazione. Lo Sporting continua a dominare e al 61’ arriva il 2-0, firmato da Pedro Gonçalves su assist di Suarez. Il pubblico esplode, e la sensazione che l’impresa sia possibile prende corpo. Poi, al 77’, un rigore trasformato da Suarez porta il punteggio sul 3-0, completando una rimonta che fino a pochi minuti prima sembrava irrealizzabile.

La squadra lusitana non si ferma, continua a spingere, sfiorando altri gol e mettendo il Bodø completamente sotto pressione. La partita si trasforma in un’autentica maratona di emozioni, novanta minuti lunghissimi, con lo Sporting che gioca una partita meravigliosa, intensa e quasi perfetta. Rui Borges aveva chiesto una serata storica: l’ha avuta, con una squadra che ha saputo trasformare sogni quasi impossibili in realtà. Ora dovrà completare l'impresa nei tempi supplementari.