Atalanta, Palladino: "I cambi all'andata? Non credo che i moduli facciano vincere o perdere"

Vigilia di Champions League per Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta che domani sfiderà il Bayern Monaco dopo il 6-1 incassato nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: “Essere qui è bellissimo, motivo di grande orgoglio - dice a Sky -. Siamo orgogliosi del percorso fatto e felici di essere qui, di rappresentare una squadra italiana. Domani ci godremo questa serata e cercheremo di fare la nostra prestazione”.

Rimontare è impossibile, che partita avete preparato?

“Beh, sappiamo che recuperare cinque gol contro una squadra così forte è difficilissimo. Però vogliamo fare una partita degna di un ottavo di finale: se siamo arrivati fin qui vogliamo cercare di essere competitivi. Sappiamo di affrontare una squadra completa, forse la più forte in Europa. Cercheremo di fare del nostro meglio, con grande orgoglio: sappiamo che all’andata abbiamo preso troppi gol, abbiamo studiato quella partita e ci siamo preparati stando attenti ai particolari, alle loro individualità. Loro hanno grandi qualità, dobbiamo stare attenti a tutto”.

Cambierà qualcosa a livello di modulo?

“Cercheremo di giocare con il nostro sistema di gioco. Dell’andata si è parlato tanto, e lo voglio dire: a me mancavano dei giocatori e ho cercato di mettere due punte di peso. Certamente dopo la partita si può dire che si poteva fare in altro modo, ma non credo che i sistemi ti facciano vincere o perdere le partite. Ci sono gli avversari, che sono stati molto bravi, e bisogna dare merito a loro. Però domani cercheremo di mettere qualcosa a posto”.