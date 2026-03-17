Sporting-Bodo, le formazioni ufficiali: portoghesi a trazione anteriore per rimontare il 3-0

Il sogno del Bodo continuerà? Lo Sporting si gioca tutto nel ritorno degli ottavi di finale dopo il pesante 3-0 incassato all’andata, un risultato che ha sorpreso per dimensioni e per la qualità mostrata ancora una volta dai norvegesi.

Per ribaltare il risultato, i padroni di casa si affidano a un 4-2-3-1 offensivo: tra i pali c’è Rui Silva, protetto da una linea difensiva con Fresneda e Araujo sulle fasce e la coppia centrale composta da Quaresma e Inácio. In mezzo al campo, equilibrio e qualità con Hjulmand e Morita, chiamati sia a schermare le ripartenze avversarie sia a dare il via alla manovra. Sulla trequarti spazio alla fantasia: Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves giocheranno alle spalle di Suarez.

Il Bodø/Glimt, forte del largo vantaggio, non rinuncia però alla propria identità e si presenta con un 4-3-3 ben collaudato. Haikin difende la porta, mentre in difesa trovano posto Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjørkan. A centrocampo il trio Evjen-Berg-Fet garantisce corsa, organizzazione e inserimenti, elementi chiave già visti all’andata. Davanti, il tridente formato da Blomberg, Høgh e Hauge punta a sfruttare gli spazi che inevitabilmente lo Sporting concederà nel tentativo di rimonta.

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.