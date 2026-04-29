Gervasoni domani sarà in Procura. Ma non gli verrà chiesto niente su Inter-Roma

Andrea Gervasoni domani sarà ascoltato dal pm in merito a quanto accaduto nell'ormai famoso Salernitana-Modena. Il supervisore VAR per la Serie A è infatti stato invitato a comparire per quello che è successo nella partita di Serie B e dovrà rispondere nell'interrogatorio di garanzia a domande esclusivamente riguardanti quel match e non su Inter-Roma.

Facciamo però chiarezza sulla partita di San Siro. L'episodio finito sotto la lente di ingrandimento è quello relativo al contatto tra Ndicka e Bisseck, con il mancato rigore concesso all'Inter: l'AVAR Marco Piccinini avrebbe voluto (giustamente) assegnare la massima punizione, salvo però essere ripreso prontamente dal VAR Marco Di Bello, che gli avrebbe detto di farsi i fatti suoi. Da capire se abbia agito o meno per ordine di Gervasoni stesso, che comunque non dovrà chiarire questo aspetto domani.