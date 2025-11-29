Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare

Un tiro in porta al trentesimo minuto, il dolore, le lacrime e la sostituzione. Il pomeriggio di Dusan Vlahovic all'Allianz Stadium è durato appena mezz'ora e adesso la Juventus attende di conoscere l'entità dell'infortunio patito dall'attaccante serbo, con le prime sensazioni che sono tutt'altro che positive. Al momento dell'uscita dal campo, infatti, il serbo, parlando con Luciano Spalletti, ha espresso tutta la sua frustrazione con la frase "mi sono fatto molto male" rivolta al proprio allenatore, con gli esami che il calciatore svolgerà nei prossimi giorni che ci diranno se e quanto dovrà rimanere ai box.

Calendario fitto e complesso.

Un infortunio, confermato anche dallo stesso Spalletti nel post gara, che complica e non poco il momento della Juventus, visto che da ora a fine anno i bianconeri dovranno scendere in campo ben sei volte tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Martedì la sfida all'Udinese agli ottavi della competizione nazionale, poi il Napoli al Maradona in Serie A domenica prossima, prima del Pafos in Europa il 10 dicembre e la sfida al Bologna del 14. Il sabato successivo altro match complicatissimo contro la Roma allo Stadium e infine la gara contro il Pisa in trasferta che chiuderà il 2025 della Juve, il 27 dicembre. Tante partite e la speranza che l'infortunio sia meno grave di quello che si possa pensare in questo momento perché altrimenti sarà un vero e proprio macigno da mandare giù per il giocatore, per Spalletti e per tutta la Juventus.

Il calendario della Juve fino a fine anno.

Juventus-Udinese: Coppa Italia, martedì 2 dicembre ore 21

Napoli-Juventus: Serie A, domenica 7 dicembre ore 20.45

Juventus-Pafos: Champions League, mercoledì 10 dicembre ore 21

Bologna-Juventus: Serie A, domenica 14 dicembre ore 20.45

Juventus-Roma: Serie A, sabato 20 dicembre ore 20.45

Pisa-Juventus: Serie A, sabato 27 dicembre ore 20.45