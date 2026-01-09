Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Infuriano le polemiche arbitrali. Taylor e Brescianini alle visite mediche: le top news delle 13
Niccolò Righi
Oggi alle 13:08
Niccolò Righi

Kenneth Taylor è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L'olandese, prelevato dall'Ajax per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ha completato la prima parte delle visite mediche a Villa Mafalda e nelle prossime ore metterà nero su bianco il suo nuovo contratto. L'olandese è il prescelto per raccogliere la pesante eredità di Matteo Guendouzi, col francese che nella giornata di ieri è volato a Istanbul per finalizzare il suo trasferimento al Fenerbahce, operazione che porterà nelle casse biancocelesti una cifra importante di 27 milioni di euro più ulteriori due di bonus futuri.

Un nuovo rinforzo per la mediana del Lecce sta per essere annunciato. Il classe 2000 Omri Gandelman è infatti atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche per unirsi alla sua nuova squadra. All'arrivo in aeroporto ha già posato con una sciarpa giallorossa e la foto è stata diffusa via social dal club salentino. Il calciatore è stato autorizzato ieri dal proprio club, il KAA Gent, a raggiungere il Lecce. Lo attende la firma del contratto, prima di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione quando il Lecce cercherà di raggiungere la salvezza.

Il Verona annuncia un nuovo acquisto: è ufficiale l'arrivo di Arthur Borghi dal Corinthians. Il classe 2007 arriva a parametro zero, con il 20% sulla futura rivendita garantito al club brasiliano. Come spiegato da Paolo Zanetti inizialmente il ragazzo farà esperienza fra Primavera e un assaggio di prima squadra, dunque non entrerà chiaramente in concorrenza con Montipò, Perilli e Toniolo.

La Fiorentina ha messo a segno il suo secondo colpo in questo mercato di gennaio: dall'Atalanta è infatti arrivato il centrocampista Marco Brescianini (25 anni). Come mostrano le immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb in calce all'articolo, il calciatore è arrivato questa mattina al Viola Park dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che, almeno per i prossimi cinque mesi, lo legherà al club toscano.

Ufficiale anche il secondo nuovo arrivo in casa del Verona, dopo l'annuncio che riguarda il giovane portiere Arthur Borghi (arrivato dal Corinthians). Il club gialloblu ha infatti comunicato la firma per l'attaccante brasiliano Isaac, classe 2004, che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ricordiamo che l'accordo con l'Atletico Mineiro, club dal quale proviene, prevede una percentuale su una eventuale futura rivendita del 50%.

Siamo al giro di boa del campionato di Serie A e le polemiche arbitrali infuriano. In particolare nell'ultima giornata di campionato i toni si sono alzati da Roma e Napoli, per le sfide Lazio-Fiorentina e Napoli-Verona. Dai vertici arbitrali filtrano le prime reazioni alle decisioni prese dai direttori di gara delle due partite, rispettivamente Marchetti e Sozza. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il designatore Gianluca Rocchi era presente allo stadio “Maradona” per la sfida degli azzurri di Antonio Conte contro gli scaligeri ed ha promosso l'operato per questa partita. In particolare erano finite sotto la lente d'ingrandimento delle moviole il rigore assegnato ai gialloblu (tocco di braccio di Buongiorno) ed il gol annullato per tocco di mano di Hojlund. Sul primo caso viene considerato il braccio del difensore come in posizione "scomposta". Nel secondo invece resta il criterio dell'immediatezza del tocco di mano rispetto al gol realizzato. Considerata errata invece la non assegnazione del calcio di rigore alla Lazio contro la Fiorentina, per la maglia tirata da Pongracic a Gila in area biancoceleste. Secondo il quotidiano Sozza (direttore di gara), Pezzuto e Prontera (Var e Avar) saranno fermati, magari per una o due giornate. Per il resto il primo rigore assegnato al Pisa (da Pairetto) ha lasciato perplessi i vertici, mentre il rigore assegnato al Genoa è stato ritenuto corretto.

"Mancano carisma e personalità, il Var tende a comandare l’arbitro, le regole cambiano in fretta e vedo sempre più individualista". Anche Graziano Cesari, ex direttore di gara e oggi opinionista, interviene a gamba tesa sulle tantissime polemiche per le decisioni arbitrali a cui stiamo assistendo questa stagione e lo fa tramite i microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue considerazioni: "Quando gli arbitri assimilano le regole, poi se le ritrovano cambiate. Troppa interpretazione. Manca poi forse un po’ di formazione: oggi ci sono tanti condizionamenti, enormi pressioni, bisogna saper parlare davanti a 60 mila spettatori e si guadagna molto di più. La gavetta si è certamente ridotta per arrivare al top e quando sei giovane uno scotto devi pagarlo. Ma le esigenze di carriera non possono annientare il gioco di squadra".

Comanda davvero il Var?
"Apparentemente sì. E condiziona gli arbitri, che ormai sembrano incapaci di prendere decisioni. Gli assistenti poi sono stati depotenziati. I miei erano come angeli custodi. Pensate, ci mandavamo addirittura dei segnali occulti. Ora sono anonimi, amorfi, lontani. Tanto che ormai si parla di intelligenza artificiale applicata ai guardalinee".

Dove vede più confusione?
"Il fallo di mano è diventata una situazione indecifrabile. Pensate che i tifosi capiscano quando è rigore? Se i regolamenti sono difficili, semplifichiamoli. Var a chiamata? Lo metterei subito. Il Var dovrebbe essere a disposizione anche delle squadre. Le poca trasparenza, l’indecisione e la riluttanza a prendere decisioni porta al caos. Favorevole anche ai calciatori al monitor".

