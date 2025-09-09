Insigne rifiuta un'offerta del Sassuolo, vuole solo la Lazio: Lotito ha incontrato l'agente

In casa Lazio si muovono i primi passi in vista del mercato invernale, con particolare attenzione al reparto difensivo. I dirigenti biancocelesti hanno iniziato i sondaggi per rinforzare il pacchetto arretrato, mentre sullo sfondo continua ad aleggiare l’ombra di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli non ha mai nascosto il desiderio di riabbracciare Maurizio Sarri, tecnico con il quale ha condiviso alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera. Proprio per questo motivo ha respinto l’ultima proposta ricevuta, quella del Sassuolo, alimentando le voci di un possibile futuro nella Capitale.

Il d.s. Fabiani, però, ha più volte ribadito la sua linea: puntare sui giovani, escludendo profili considerati a fine carriera. Lotito, invece, non ha ancora chiuso definitivamente la porta, tanto da incontrare a fine agosto il procuratore di Insigne, lasciando uno spiraglio che Sarri accoglierebbe volentieri. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ad oggi, però, la situazione è bloccata. La Lazio non può muoversi sul mercato fino a gennaio e, soprattutto, soltanto a saldo zero se non arriveranno segnali positivi dagli organismi di controllo. La nuova valutazione sullo stato economico del club è attesa per il 30 settembre, con un responso definitivo previsto tra metà e fine novembre. Solo allora si capirà se sarà possibile intervenire, anche sugli svincolati. Il dossier Insigne, dunque, resta sospeso tra suggestione e realtà: Sarri aspetta, il giocatore spera, la società valuta.