Lazio, Sarri attende un paio di rinforzi. Mezzala ed esterno sinistro: sempre viva l'idea Insigne

La Lazio, e soprattutto il suo tecnico Maurizio Sarri, attende almeno un paio di rinforzi. La mezzala è un'urgenza non rinviabile, mentre il buco a sinistra si è allargato dopo l'esclusione di Dele-Bashiru. Sarri lo ha tagliato per favorire l'ingresso di Basic, ma il reintegro del nigeriano non potrà avvenire attivando la sostituzione inversa, bensì escludendo un altro giocatore. Non è chiaro quando Dele rientrerà, ed è già stato valutato da Sarri come non adatto a ricoprire appieno il ruolo.

Il Comandante ha visto esplodere Cancellieri e non ha più bisogno di un'ala destra, per quanto Isaksen sia ancora un fantasma. Insieme alla mezzala, Sarri considera essenziale l'inserimento di un attaccante: un centravanti solo se partirà Castellanos, altrimenti un'ala in più a prescindere. E il nome per l'attacco è sempre lo stesso: Lorenzo Insigne. È ancora svincolato, e qualcuno sta evidentemente aspettando. Ha rifiutato alcune proposte dopo aver parlato con Sarri, e c'è la reciproca voglia di lavorare insieme.

Lotito è tentato, lo prenderebbe volentieri da svincolato. Tuttavia, nel caso di un mercato a saldo zero, il presidente dovrebbe comunque vendere un over 22 per fargli spazio in rosa. Al contrario Fabiani, spiega il Corriere dello Sport, spinge più su un mercato di under 25.